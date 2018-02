Marisa Monte faz show extra Já estão à venda os ingressos para as seis apresentações extras que a cantora Marisa Monte fará em São Paulo, de 28 de setembro a 7 de outubro, como parte da turnê Verdade Uma Ilusão, no HSBC Brasil, que já passou por Curitiba e Porto Alegre, e de 21 de junho a 15 de julho na capital paulista, Os ingressos do show do dia 8 de julho, cancelado por causa de um problema de saúde de Marisa, diagnosticada na época com um quadro viral de infecção nas vias aéreas superiores, serão automaticamente mantidos e válidos para o espetáculo do dia 30 de setembro, sem necessidade de troca. Mais informações no site www.hsbcbrasil.com.br.