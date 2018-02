Marisa Monte faz nova temporada de shows em SP Com apresentações lotadas no mês passado, a cantora Marisa Monte volta mais uma vez em outubro para uma temporada de cinco shows em São Paulo, divididos em dois finais de semana, no Via Funchal. A estréia será dia 12 de outubro e a expectativa é de casa cheia novamente. Os ingressos já estão à venda e os preços variam entre R$ 80,00 e R$ 150,00. Marisa Monte dá seqüência à turnê de divulgação de seus discos "Infinito Particular" e "Universo ao Meu Redor", lançados simultaneamente no início de 2006. Com o show "Universo Particular", já assistido por mais de 320 mil pessoas, a cantora traz um apanhado dos dois CDs, além de sucessos da carreira. Essa é a terceira temporada de apresentações de Marisa Monte em São Paulo, que apresentou "Universo Particular" pela primeira vez na cidade em julho do ano passado. Além de 18 cidades brasileiras, a cantora levou o show para outras 24 cidades de 17 países. Marisa Monte. Via Funchal. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia. De 12 a 21/10. Sexta e sábado, às 21h30, e domingo, às 19h. Informações: (11) 3188-4148. Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 150,00.