Marisa Monte explora relação entre música e artes plásticas em show

Música e artes plásticas andam juntas nos trabalhos de Marisa Monte já há algum tempo, seja nos projetos gráficos dos discos ou nos cenários dos shows. Em Verdade Uma Ilusão - que chega ao palco hoje em São Paulo, onde fica quatro semanas, vindo de Curitiba e Porto Alegre -, ela vai mais fundo nessa relação. Para cada uma das 25 músicas do show há uma arte diferente. "Conhecendo várias coisas que conheço de arte, achei que seria legal aprofundar esse diálogo no show. Por outro lado não queria usar painéis de led, que oferecem muitas vantagens, você pode iluminar tudo até de dia. Preferi usar projetor, que acho mais low tech, mais mágico. Queria voltar um pouco atrás nessa tecnologia", diz Marisa.

Com direção de Leonardo Netto e Claudio Torres (que trabalham com ela "desde sempre"), curadoria de Luisa Duarte, direção de arte de Batman Zavarese e cenografia de Marcelo Lipiani, o show baseado no oitavo CD de Marisa, O Que Você Quer Saber de Verdade, tem projeções de trabalhos de 16 artistas, entre eles Tunga, Luiz Zerbini, Alexandre Brandão, Marcos Chaves, Cao Guimarães e José Damasceno.

"Queria ter artistas plásticos brasileiros contemporâneos, porque se fosse abrir pro mundo é um universo enorme, queria dialogar com a produção brasileira", diz. "Algumas coisas eu já conhecia, outras foram trazidas pela Luisa, que é amiga minha e sempre vou a exposições com ela."

No roteiro musical, além de 8 das 14 canções do novo CD, Marisa traz êxitos de outros álbuns, incluindo três de Mais (1991) e dois de Tribalistas (2002). Na banda estão três músicos da Nação Zumbi - o guitarrista Lúcio Maia, o baterista Pupillo e o baixista Dengue -, além do velho parceiro Dadi (violões, guitarra e ukulele) e um quarteto de cordas.