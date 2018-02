Marisa fashion week

Marisa ganhou carta branca para habitar um mundo extremamente pop sem perder a ternura. Ou seja, fica bem com a massa que assiste à novela Avenida Brasil sem ferir as regras de etiqueta dos acadêmicos. Mais um passo nessa direção é dado com seu novo disco, lançado no ano passado, e que agora a cantora traz para ser mostrado em São Paulo. O álbum de canções românticas de uma estética setentista, como o hit Depois e Ainda Bem, facilmente imaginadas no repertório de Odair José, será revezado com obras que a foram construindo com o tempo, como Beija Eu, Amor I Love You e De Mais Ninguém. Da fase Tribalistas, devem entrar Velha Infância e Carnavália. E de Cássia Eller, Marisa fez na estreia de Curitiba versão para ECT, o que deve repetir em São Paulo. O cenário tem dado espetáculo à parte e o núcleo da banda é quase uma excentricidade. Quem está ao lado da maior cantora pop do País é uma das bandas mais poderosas no alternativo: o baterista Pupillo, o baixista Dengue e o guitarrista Lúcio Maia, da pungente Nação Zumbi. / JULIO MARIA

MARISA MONTE

Quando: De 21/6 a 15/7. 5ª, 21h30; 6ª e sáb., 22h; dom., 20h. Onde: HSBC Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281. Tel. 4003-1212. Quanto: R$ 120/ R$ 320.