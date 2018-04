Marion Cotillard e Owen Wilson esperam filhos

Um representante de Marion Cotillard disse à revista Us Weekly que a atriz francesa premiada com o Oscar espera seu primeiro filho, sendo o pai seu namorado Guillaume Canet.

Cottilard, 35 anos, recebeu o prêmio mais importante do cinema pelo papel da cantora Edith Piaf em Piaf - Um Hino ao Amor, de 2007, e mais recentemente atuou no thriller A Origem. O ator e diretor francês Canet foi casado anteriormente com a atriz Diane Kruger.

Enquanto isso, o ator Owen Wilson e sua namorada Jade Duell também esperam um filho, disse um representante do astro de Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família à revista de celebridades Entertainment Weekly, além de outras.

Wilson, que nunca se casou, namora Duell há mais de um ano. Além de Entrando Numa Fria, Wilson já participou com sua voz em filmes de animação como Carros e protagoniza a comédia ainda não lançada Passe Livre.

Várias celebridades anunciaram gravidezes nas últimas semanas, entre elas o casal David e Victoria Beckham, e a atriz Natalie Portman, de Cisne Negro.

(Reportagem de Zorianna Kit)