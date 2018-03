Mário Viana constrói fábula política Poucos temas foram tão revisitados na história da arte, como a Anunciação: o momento em que o anjo revela à virgem sua concepção do menino Jesus. Cada um a seu modo, góticos e renascentistas tomaram a passagem do Evangelho de São Lucas como mote para suas obras. Leonardo da Vinci valeu-se de flores e estudos de luz para construir uma cena ao ar livre. Já o flamenco Jean van Eyck preferiu transportar o episódio para o interior de uma igreja, como era do gosto dos artistas setentrionais.