Mario Vargas Llosa ganha o Nobel de Literatura

Traços biográficos - Vargas Llosa cresceu com seus avós na Bolívia, depois do divórcio de seus pais, segundo informou a Academia. Com a reconciliação dos pais, a família se mudou para Lima, no Peru em 1947, onde ele fez o serviço militar antes de estudar Literatura e Direito em Lima e Madri.

Casou-se pela primeira vez com sua tia Julia Urquidi, dez anos mais velha do que ele, em 1955. Separaram-se em 1964 e ela morreu em março deste ano, aos 84 anos. Ela inspirou seu livro Tia Julia e o Escrevinhador, de 1977, e escreveu em resposta Lo Que Varguitas no Dijo, publicado em 1983. Casou-se pela segunda vez, em 1965, com sua prima Patricia Llosa, com quem teve três filhos, Álvaro, Gonzalo e Morgana.

Nos anos 60, foi morar em Paris, onde trabalhou como professor e jornalista da agência France Press e para a televisão francesa. Vivia à época, entre Paris e Madri. Lecionou em universidades dos Estados Unidos, América do Sul e Europa. No final dos anos 60 decidiu viver em Londres, onde lecionou literatura até 1974, quando se mudou novamente para Lima. Tem dupla cidadania, espanhola e peruana.

Sua tese de doutorado na Universidade de Madri teve como título García Márquez: Historia de Un Deicidio. Curiosamente, Vargas Llosa e García Márquez que foram grandes amigos no passado, tornaram-se inimigos depois de um nebuloso episódio no qual Llosa deu um soco na cara de Márquez, que o derrubou no chão. Tudo aconteceu durante o lançamento do filme Odisseia dos Andes na Cidade do México, em 1976, quando Llosa teria reclamado do tratamento dado pelo amigo à sua mulher Patrícia, em Barcelona. O episódio nunca foi esclarecido pelos escritores que agora são, ambos, Prêmio Nobel.

Obra eclética - Um dos livros mais importantes de Vargas Llosa é A Guerra do Fim do Mundo. Trata-se de um romance sobre a Guerra de Canudos que o autor foi movido a escrever depois de ler Os Sertões de Euclides da Cunha. Resultado também de viagens ao sertão baiano e pesquisas em arquivos históricos, Llosa conseguiu realizar um romance, que aborda o fanatismo religioso e as questões políticas de uma obscura tragédia brasileira, arquitetando um texto de amplitude universal.