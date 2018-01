Mario Vargas Llosa deixa clínica após sofrer problema cardíaco

O escritor peruano-espanhol Mario Vargas Llosa, de 71 anos, deixou neste sábado, 19, a clínica San Pablo, em Lima, onde foi internado na noite da sexta-feira após sofrer um problema cardíaco. O autor de Tia Júlia e o Escrevinhador e A Guerra do Fim do Mundo deixou a clínica acompanhado de sua família e se dirigiu aparentemente para sua casa de Barranco. Ao saber da internação de Vargas Llosa o presidente Alan García pediu ao primeiro-ministro Jorge del Castillo que cuidasse pessoalmente do caso, mas quando chegou à clínica o escritor já havia se retirado. Segundo a emissora de televisão peruana RPP, o escritor foi submetido a diversos exames que determinaram que sua vida não corria riscos. Os representantes da clínica onde o escritor esteve internado mantêm absoluto sigilo sobre o assunto, sem confirmar ou desmentir a passagem do escritor pelo centro hospitalar.