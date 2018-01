Mário Lago vira nome de usina termelétrica Nesta quarta-feira, a Petrobras renomeia a Usina Termelétrica de Macaé, na região Norte Fluminense, no Rio, movida a gás natural, com o nome do ator Mário Lago, que morreu em 2002. A solenidade, marcada para as 14 horas, será animada pelo espetáculo Causos e Canções de Mário Lago, com o grupo musical liderado por Mário Lago Filho. A Usina Termelétrica Mário Lago é a segunda maior da Petrobrás, que tem 13 usinas; sua capacidade de produção é de 928 MW de energia elétrica e possui 20 turbogeradores movidos a gás natural. Sua localização é estratégica para aproveitamento do gás produzido na Bacia de Campos