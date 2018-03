Mário Bortolotto lança livro 'Anos do Furação' O escritor Mário Bortolotto lança seu livro "Anos do Furação" (Editora Realejo) nesta segunda-feira, às 19h, no Teatro Cemitério de Automóveis (R. Frei Caneca, 384). A obra reúne textos do blog do autor, Atire no Dramaturgo, escritos no período de 2006 a 2011. Durante o lançamento o escritor apresenta o pocket show Roberto Embriagado ao lado dos músicos Diego Basanelli, Marcelo Watanabe e Alexandre Cavalo (violões) e Felipe Rocha (sax). A partir das 22h30, prossegue o show de lançamento do livro na Mercearia São Pedro (R. Rodésia, 34). Aberto em 2003, o blog Atire no Dramaturgo já rendeu uma primeira publicação em 2006. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.