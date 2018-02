Mário Bortolotto apresenta peça Estreia hoje, às 21 horas, o espetáculo inédito Inferno em Mim, escrito e dirigido por Mário Bortolotto. A peça sobre dois amigos motociclistas integra o projeto Cemitério de Automóveis 30 Anos - Artes do Subterrâneo, realizado por meio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo (o preço do ingresso fica a critério do espectador, que paga o quanto puder). Inferno em Mim tem seu elenco formado por Nelson Peres, Maria Manoella, Bortolotto e Wanessa Rudmer. O espetáculo ficará em cartaz até o dia 30 no Teatro Estação Caneca (Rua Frei Caneca, 384, Consolação). Mais informações pelo tel. 2371-5783.