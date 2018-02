Mario Borgneth é novo secretário de Audiovisual do MinC

Mario Borgneth é o novo secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. A nomeação de Borgneth, que substitui oficialmente Leopoldo Nunes, exonerado em outubro, foi publicada ontem no Diário Oficial e confirmada pelo Ministério da Cultura, que não se pronunciou sobre a escolha. “Ainda é muito cedo para fazer análises decisivas”, declarou Borgneth ao Estado. “Temos um calendário excepcional no ano que vem, com Copa, eleições... Esta excepcionalidade vai exigir que se estabeleçam prioridades. E é isso que preciso definir ainda com a ministra Marta Suplicy”, completou o novo diretor, que tem vasta experiência no setor audiovisual.

Borgneth já foi assessor especial do MinC (2004 a 2008), gerente do núcleo de documentários da TV Cultura, coordenador do Fórum de TVs Públicas, além de diretor de Relacionamento e Rede da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação. O diretor, que deve tomar posse no dia 12, acrescentou: “Não estou em busca de grandes novidades. A novidade pode ser, na verdade, o reconhecimento das dinâmicas existentes e a leitura mais atenta do que a sociedade e os produtores do setor estão pedindo”.

Para ele, há dois eixos de trabalho principais: “um é aprofundar a interação da SAV com a Agência Nacional de Cinema. O mercado audiovisual está em momento bastante positivo. O outro é a interação cada vez mais profunda do audiovisual com os novos paradigmas tecnológico de produção, distribuição e difusão”.