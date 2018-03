Marina Person estreia programa no Canal Brasil

"Eu choro também, fico emocionada com as entrevistas", entrega Marina, que no primeiro dos 13 episódios se derrete com um depoimento de Alice Braga sobre a experiência da atriz em "Eu Sou a Lenda", produção de Hollywood, em que atuou com Will Smith.

Na atração, os próprios atores escolhem sobre qual personagem querem lembrar. "Falamos só sobre cinema, pois com teatro seria difícil ilustrar e com novelas temos problemas de liberação de imagens", conta Marina Person, que bateu na porta do Canal Brasil com o projeto.

Na conversa, os artistas passam cenas do filme e DVD, e também mostram lembranças. "A Camila Pitanga, que quis falar sobre o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, usou fotos e pinturas", diz Marina. A ideia é mostrar a espontaneidade. "Eles escolhem um lugar onde se sintam à vontade. Normalmente, vamos até a casa deles. Mas o Cauã Reymond, por exemplo, quis ir a uma livraria para falar sobre Se Nada Mais Der Certo e dizer que não ficava com o personagem só no set de filmagem", revela.

Na lista de entrevistados de Marina estão ainda Rodrigo Santoro, que falará de "Heleno", e Selton Mello, que relembrará "O Palhaço". As informações são do Jornal da Tarde.