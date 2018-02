Marina Lima faz show em SP inspirado em seu livro

O show, segundo depois da reinauguração do Imperator, agora transformado em centro cultural no Méier, subúrbio do Rio, que segue em temporada de um mês na casa paulistana, abre com um significativo vídeo de seu irmão e parceiro Antonio Cícero, dizendo o poema de Carlos Drummond de Andrade, revelando a origem de "os inocentes do Leblon", citado num verso de "Virgem", a bela canção que abre o espetáculo, seguida de "Pseudo Blues", do mesmo álbum de 1987, que ela nunca tinha cantado ao vivo.

A direção de Marcio Debellian é tão elegante quanto o livro que organizou com ela. O diretor deu um clima mais aconchegante à casa (que pode ser interpretado como referência ao "lado quente do ser"), colocando 60 lâmpadas vermelhas no lugar das convencionais, uma delas no microfone de Marina, que dá um efeito cênico interessante. Combina com a intensidade do roteiro, com o conforto que a compositora busca para reinterpretar grandes canções pop adaptadas a seu momento atual.

Para quem se incomoda com o fato de ela ter perdido parte da voz, Marina faz questão de frisar que não é cantora, embora interprete canções de outros autores que provocam grande comoção no show, como "À Francesa" (Claudio Zolli/Antonio Cícero), "Me Chama" (Lobão), "Mesmo Que Seja Eu" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) e "Como 2 e 2" (Caetano Veloso).

Há também a recente parceria de Marina com Adriana Calcanhotto ("Não Me Venha Mais Com Amor"), de seu álbum mais recente, "Clímax", de 2011, e a inédita "Partiu", só dela, que foi feita para um EP com cinco canções para ser lançado na internet (duas delas para baixar de graça), que deve sair este ano, com produção de Adriano Cintra, ex-Cansei de Ser Sexy e agora na banda Madri. "Rolou uma afinidade muito grande e quero levar isso adiante", diz Marina.

No Rio, onde Marina não se apresentava fazia muito tempo depois de ter se mudado para São Paulo, "Maneira de Ser" foi um acontecimento, apenas numa noite, com o show vinculado à exposição de imagens do livro. No Tom Jazz, o clima é um pouco diferente - e ela se mostra muito à vontade com a plateia eufórica a cada canção. É acompanhada por Alex Fonseca (bateria, programações e direção musical), Edu Martins (baixo, teclado, vocal e direção musical), o velho parceiro de longa data William Magalhães (teclados e vocal) e Jennifer Naemi (backing vocal). Um dos pontos altos é, claro, o encontro com Tom Jobim em 1987, exibido no telão com os dois cantando "Lígia". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MARINA LIMA

Tom Jazz (Avenida Angélica, 2.331, Higienópolis). Tel. (011) 3255-0084. Sexta e sábado, às 22 h; domingo, às 21h. R$ 90.