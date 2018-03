Marina de la Riva se equilibra entre Brasil e Cuba

Cantoras brasileiras surgem tantas a cada estação que às vezes fica difícil para o público escolher qual vale a pena conhecer e acompanhar. A diferença no impacto do lançamento às vezes se deve apenas ao cacife promocional. Outras se impõem pela personalidade ou pelo inusitado. Marina de la Riva tem um pouco disso tudo ao seu redor e vem sendo bem falada no meio cultural já há algum tempo. Agora chega com o álbum de estréia homônimo (selo Mousike/Universal), com show de lançamento nesta terça, 3, no Bourbon Street Music Club, em São Paulo No balanço entre sonoridades do Brasil e de Cuba, Marina tem, além da bela e afinada voz, uma história diferente das demais cantoras. Formada em Direito, ainda quando freqüentava as salas de aula, pensava o tempo todo na música. Até que teve o estalo de que realmente gostaria de ser cantora depois de ver um show de Bebo Valdez. Demorou muito até ficar satisfeita com o resultado da própria voz, que gravou e ouviu diversas vezes antes de se decidir se se tornaria mesmo cantora. Nascida no litoral norte do Estado do Rio, Campos dos Goytacazes, herdeira de avô e pai cubanos, ela cresceu ouvindo a música da ilha, mais do que da parte de sua mãe mineira. Daí a tendência a soar mais para a banda de lá do que para a de cá. Repertório Do cancioneiro nacional, destaca-se Ta-hí (Pra Você Gostar de Mim) (Joubert de Carvalho), marchinha do repertório de Carmen Miranda, que ela transforma de maneira impressionante. É um dos achados do CD, com arranjo e guitarra do carioca Davi Moraes. "Estava buscando uma pessoa que pudesse me traduzir em música de maneira muito delicada. Aí imediatamente pensei no Davi, que é bastante versátil. Essa sonoridade Novos Baianos me encanta muito, mas eu queria dele mais o lado Moraes Moreira, não o Pepeu Gomes", diz Marina. O músico assina outros dois arranjos e participa de mais quatro faixas como instrumentista. Marina também regravou o samba Sonho Meu (Ivone Lara/Délcio Carvalho) e fez uma colagem do baião Adeus Maria Fulô (Sivuca/Humberto Teixeira) com a habanera La Mulata Chancletera, uma das várias composições assinadas por Ernesto Lecuona. "São dois mundos que aparentemente não têm nada a ver, mas a música é tão generosa que mostra que é possível juntar um cubano que misturou a música afro com a européia e folclorizou isso, com a sonoridade de dois maestros do sertão brasileiro também", explica. Além de outros grandes autores cubanos, como Ernesto Grenet, de quem gravou o clássico Drume Negrita, Marina também chega à Nueva Trova Cubana, encerrando o álbum com uma interpretação tocante da bela Te Amaré y Después, de Silvio Rodríguez. "Acabei fazendo um apanhado de canções do começo do século passado aos anos 60, mas isso não foi premeditado. ´Te Amaré´ é quase anos 70. Eu me apaixonei perdidamente por essa música, ninguém passa incólume por ela." As canções cubanas, com exceção de Ojos Malignos (Juan Pichardo Cambier), em que Chico Buarque faz dueto com ela, foram gravadas em Cuba, com músicos de lá. Marina diz que as impressões que teve são bem diferentes do que se pensa. "Eles são muito competitivos, eles têm uma reserva em relação à música deles. Então tive de me impor, primeiro porque são machistas. Aí chega uma mulher para gravar lá uma música que para eles é só deles. Só que é minha também porque sou metade cubana. Até eu conquistar o meu espaço e mostrar pra que eu tinha ido lá demorou um pouco", conta. "Depois foi maravilhoso, mas quando fui colocar a voz pela primeira vez ficou todo mundo na técnica de braços cruzados, olhando, querendo dizer ‘agora mostra se você está aqui porque pode ou porque quer’. Mas acabei fazendo grandes amigos entre esses músicos." Marina de la Riva. Bourbon Street Music Club (450 lug.). Rua dos Chanés, 127, Moema, telefone 11-5095-6100. Amanhã, às 22h30. Ingressos R$ 25C