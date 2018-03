Marin Alsop estreia como regente da OSESP

O primeiro contato da agora titular com seus músicos se deu longe das câmeras dos fotógrafos e dos blocos de anotação dos jornalistas. Alsop chegou no fim de semana a São Paulo; na segunda, trabalhou individualmente com os naipes da orquestra; e, na terça de manhã e no começo da tarde, proibiu o acesso à sala.

Na segunda parte do ensaio na tarde de terça, aberta à imprensa, o clima geral era de descontração - o que não esconde a enorme expectativa em torno de sua chegada. Foram quase três anos de processo de busca de um novo maestro, ao longo do qual dezenas de regentes convidados - e possíveis candidatos ao posto - comandaram o grupo.

Pesaram a favor de Alsop ter aceitado trabalhar em um contexto no qual partilhará decisões com o diretor artístico Artur Nestrovski e o renome que pode ajudar a orquestra na consolidação de sua marca na América Latina e no mercado internacional.

No entanto, há muito trabalho também a ser feito dentro de casa. Nos últimos anos, o mandato-tampão do francês Yan Pascal Tortelier como titular não chegou a empolgar artistas, público e crítica; ao mesmo tempo, cresceu o número de apresentações do grupo - a orquestra realiza hoje uma média de 1 concerto a cada 1,1 dia, situação que, segundo alguns músicos, já afeta a sua rotina de ensaios. As informações são do jornal "O Estado de S.Paulo".