Marilynne Robinson vence o Orange de ficção em Londres

A escritora norte-americana Marilynne Robinson, de 66 anos, venceu o prêmio Orange de ficção britânico para mulheres escritoras. Os juízes do prêmio concederam o prêmio ao terceiro romance Home sobre um homem que volta para casa tentando encontrar a paz com seu problemático passado com seus familiares e amigos. A presidente dos jurados, Fi Glover, disse que os juízes foram unânimes em escolher o romance como "profundo trabalho de arte".

Marilynne publicou três livros em 30 anos, todos premiados. Venceu o prêmio PEN/Hemingway com seu primeiro romance, Housekeeping, publicado em 1981. Com o segundo romance, Gilead, publicado em 2004, ela conquistou o Pulitzer. Este livro foi lançado no Brasil com o mesmo título no ano seguinte, com tradução de Maria Helena Rouanet, pela editora Nova Fronteira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escritora competiu com cinco finalistas pelo Orange Prize, entre elas, Ellen Feldman indicada por Scottsboro e Samantha Hunt por The Invention of Everything Else. Marilynne ganhou 30 mil pounds (US$ 48,8 mil) e uma estátua de bronze.