Marilyn revisitada Em 1957, Marilyn Monroe já era a maior estrela de Hollywood, mas vivia um drama íntimo. O cinemão fizera dela um mito sexual, o maior de todos, e Marilyn queria ser respeitada como atriz. Tudo ocorreu rapidamente - ela foi ter aulas de interpretação no Actor's Studio, casou-se com o dramaturgo Arthur Miller - e aceitou interpretar a comédia The Prince and the Showgirl na Inglaterra, com direção de Laurence Olivier.