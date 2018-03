Marilyn, Rambo e belo Tim Burton

15 H NA RECORD

(K-9). EUA, 1989. Direção de Rod Daniel, com James Belushi, Kevin Tighe.

James Belushi forma dupla com cão policial que vira seu parceiro na caçada a perigoso traficante. Um daqueles filmes em que o animal é mais inteligente que o homem. E também, é forçoso reconhecer, melhor ator. Reprise, colorido, 98 min.

Madre Teresa de Calcutá

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15H30 NA BAND

(Mother Teresa). EUA, 2003. Direção de Fabrizio Costa, com Olivia Hussey, Ingrid Rubio, Sebastiano Somma.

Madre Teresa já foi biografada com Geraldine Chaplin no papel, mas quem veste o hábito, agora, numa fase anterior de sua vida, é Olivia Hussey, a Julieta de Franco Zeffirelli. Na Índia, nos anos 1940, ela enfrenta tudo e todos para ajudar os pobres. Reprise, colorido, 173 min.

Rambo

22 H NA REDE BRASIL

(First Blood). EUA, 1982. Direção de Ted Kotcheff, com Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy

Quando estreou nos cinemas brasileiros, o filme se chamava Programado para Matar e só depois que o astro Stallone transformou o personagem em emblema da era Ronald Reagan é que a série ganhou seu nome, Rambo. Neste primeiro filme, o herói volta do Vietnã, entra em choque com o xerife da pequena cidade e usa táticas que aprendeu no Sudeste Asiático para enfrentar a autoridade. Kotcheff fez grandes filmes para discutir a violência - este é do calibre de Pelos Caminhos do Inferno, sobre a matança de cangurus na Austrália. Reprise, colorido, 93 min.

Snatch - Porcos e Diamantes

22H15 NA BAND

(Snatch). EUA, 2000. Direção de Guy Ritchie, com Jason Statham, Brad Pitt, Dennis Farina, Benicio Del Toro.

O ex de Madonna ficou famoso com este policial de inspiração 'tarantinesca', sobre ladrão que perde dinheiro do chefe e vira alvo de uma caçada humana que coloca estrutura criminosa em xeque. Madonna mostrou, em W/E, que é melhor cineasta que Guy Ritchie, mas dá para se divertir com os filmes dele. Reprise, colorido, 100 min.

As Loucas Aventuras de James West

22H15 NO SBT

(Wild Wild West). EUA, 1999). Direção de Barry Sonnenfeld, com Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek, Kenneth Branagh.

Depois do sucesso de A Família Adams e MIB - Homens de Preto, o diretor Sonnenfeld cometeu esta extravagância que quase acabou com sua carreira. É uma transposição da antiga série de TV para o cinemão, narrando as aventuras, meio futuristas, de um herói do Velho Oeste. James West, Will Smith, é bom de gatilho, seu amigo Gordon (Kevin Kline) aposta no desenvolvimento tecnológico. Tudo é grandioso - exagerado? Só não é engraçado. Reprise, colorido, 106 min.

Sambando Nas Brasas, Morô?

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Elizeu Ewald, com Marcello Novaes, Tracy Segal, Clemente Viscaino, Isabel Guerón. Nos anos 1950, músico de Belo Horizonte tenta fazer carreira no Rio. O diretor Ewald tenha colocar na tela um momento de mudança. A crise que resultou no suicídio de Getúlio Vargas, a explosão de Nelson Pereira dos Santos em Rio 40 Graus, etc. É todo um Brasil que se transforma. Reprise, colorido, 80 min.

A Guerra dos Vizinhos

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2010. Direção de Rubens Xavier, com Eva Wilma, Karin Rodrigues, Vera Mancini, Tony Correia.

Brigas de vizinhos na periferia de São Paulo. Rubens Xavier lança um olhar humorado sobre a cultura suburbana, mas o que o público retém do filme é o elenco. Inédito, colorido, 80 min.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet

23H45 NO SBT

(Sweeney Todd the Demon Barber of Fleet Street). EUA, 2007. Direção de Tim Burton, com Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall.

Tim Burton foi, há priscas eras, um grande diretor. Este talvez tenha sido seu último grande filme, com suntuosa partitura de Stephen Sondheim para contar a história de barbeiro que mata clientes e os transforma em carne moída para seus acepipes. Inédito, colorido, 120 min.

Emmanuelle Vs. Drácula - Sedução e Sexo

1H NA BAND

(Emmanuelle vs Dracula). EUA, 2004. Direção de KLS, com Natasja Vermeer, Beverly Lynne, Ernesto Perdomo.

A heroína sexy da série iniciada com a esplendorosa Sylvia Kristel enfrenta o conde sugador de sangue. Meio sem pé nem cabeça, mas o que importa? Os críticos sempre ressaltaram o que há de erótico na atividade do vampiro, sugando o pescoço de suas vítimas. A potência é aqui multiplicada. Reprise, colorido, 87 min.

Uma Festa Para Jorge

2H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Isabel Joffily e Rita Toledo.

Devotos de São Jorge se preparam para a festa de seu santo. Salve Jorge, o santo guerreiro. Reprise, colorido, 52 min.

O Pecado Mora ao Lado

2H35 NA BAND

(The Seven Year Itch). EUA, 1955. Direção de Billy Wilder, com Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keys, Oskar Homolka, Carolyn Jones.

A comédia clássica de Billy Wilder. Num verão escaldante, Tom Ewell fica sozinho na cidade grande quando a mulher vai para a praia. A vizinha Marilyn Monroe desperta o lobo dentro dele quando o vento do metrô levanta sua saia e a calcinha aparece. Reprise, colorido, 105 min.