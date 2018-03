Marilyn Manson se apresenta em setembro na capital paulista Boa notícia para os fãs do chamado ´Anticristo Superstar´, o cantor americano Marilyn Manson: está confirmada a apresentação do astro no dia 26 de setembro, no Via Funchal, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de segunda-feira, 9. Manson, conhecido por atitudes radicais como queimar a Bíblia no palco, traz ao País seu novo CD, Eat Me, Drink Me, lançado recentemente, em junho. Nascido em Canton, nos EUA, Brian Warner adotou o nome artístico Marilyn Manson em homenagem a Marilyn Monroe e Charles Manson, famoso serial killer e líder de uma seita de fanáticos. A fama veio quando gravou um disco, na década de 90, com Trent Reznor, do grupo Nine Inch Nails. O primeiro álbum de Manson saiu em 1994, Portrait of an American Family. Marilyn Manson. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, tel. (11) 3188-4148. R$ 140 (pista), R$ 180 (mezanino), R$ 250 (camarote)