Marilyn Manson comprou objetos nazistas, diz ex-colega

O músico Marilyn Manson está sendo processado por seu ex-tecladista, Stephen Bier, que alega que o roqueiro deve a ele US$ 20 milhões (R$ 40 milhões), dinheiro usado para financiar seu exótico estilo de vida - como a compra de uma parafernália nazista - ao invés de pagar seus funcionários e investir em sua banda. Segundo a acusação apresentada por Bier, de 2004 a 2006, Manson gastou um total de US$ 2 milhões (R$ 4 milhões) em uma "coleção nazista" que inclui casacos que pertenceram a Adolf Hitler e uma bolsa da namorada do líder nazista, Eva Braun (presente de Manson para sua ex-noiva, Dita Von Teese). O músico teria também comprado máscaras africanas feitas de pele de seres humanos, o esqueleto de uma menina chinesa de 4 anos e o esqueleto de um homem do século 17, de acordo com a acusação. Além das compras, "gastou o dinheiro da banda em um tratamento para curar seu vício em drogas, na produção de um filme, na construção de uma galeria de arte em Los Angeles e em um anel para sua ex-noiva, Dita Von Teese".