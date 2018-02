Marilyn inspira um novo filme O cineasta Andrew Dominik (O Assassinato de Jesse James) anunciou para 2013 o início das filmagens de Blonde, cinebiografia da atriz norte-americana Marilyn Monroe. O longa contará a história da atriz a partir de seus 7 anos de idade e terminará com sua morte, em 1962, aos 36 anos. O roteiro do filme é uma adaptação do livro homônimo de Joyce Carol Oates, conhecido por levantar polêmicas sobre a vida de Monroe. Segundo Dominik, o longa também terá influências da obra O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski.