Marília Pêra desiste de papel; Betty Lago é chamada às pressas

Betty Lago foi chamada às pressas pela Globo para substituir Marília Pêra em Cinquentinha, minissérie de Aguinaldo Silva que estreia em novembro na Globo. Marília desistiu na quinta, 24, da trama por considerar sua personagem “pequena” em relação as das outras protagonistas da produção: Suzana Vieira e Marília Gabriela.

Marília Pêra viveria a ex-hippie Rejane, mulher de Daniel (José Wilker) e uma das viúvas a brigar pela herança dele. Nos bastidores da Globo a notícia é que ela teria se desentendido com Suzana Vieira durante uma das gravações. Betty Lago começa a gravar Cinquentinha na próxima semana.

A rede Globo divulgou um comunicado à imprensa. Leia a íntegra da nota:

"Marília Pêra comunicou à direção da Rede Globo que, por razões pessoais, gostaria de se desligar da minissérie Cinquentinha. A emissora esclarece que o autor Aguinaldo Silva teve a preocupação de apresentar um texto em que as três protagonistas têm o mesmo número de falas, e que a equipe que está sob o comando de Wolf Maya recebeu a atriz com o carinho e o cuidado sempre dedicados aos grandes profissionais. A produção da minissérie, com estreia prevista para dezembro, segue já adaptada à mudança. Betty Lago assume o papel de Rejane e a produção está roteirizando as 17 cenas que deverão ser refeitas com esta alteração. Às duas atrizes, a Rede Globo deseja boa sorte".