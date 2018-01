Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini se separam Chega ao fim a união de um dos casais mais badalados do País: Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela. Juntos há oito anos, o ator e a atriz e jornalista estão se separando, segundo confirmou ao Portal Estadão o assessor de Gianecchini, Marcos Brandão. Brandão não precisou há quanto tempo os dois tomaram a decisão, mas é recente. "Foi uma separação consensual", garantiu o assessor. "Eles fecharam o ciclo, cada um está partindo para um lado", acrescentou. Marília Gabriela, de 58 anos, apresenta semanalmente o programa De Frente com Gabi do GNT e protagonizou, de julho a agosto, a peça Senhora Macbeth, no Sesc Vila Mariana. Gianecchini, de 33 anos, atualmente grava o filme O Primo Basílio, adaptação do livro do escritor português Eça de Queiroz, e está em cartaz com a peça Sua Excelência, o Candidato, no Teatro Vivo.