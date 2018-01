Marília Gabriela comemora no domingo uma década de GNT Em comemoração aos 10 anos de programa, o Marília Gabriela Entrevista de domingo estréia cenário novo, assinado por Ucho Carvalho, e entrevista Hebe Camargo. Aos 77 anos, a apresentadora fala de política, fama, sexo, beleza e bom humor. A apresentadora e também atriz Marília Gabriela, de 58 anos, anunciou na semana passada o fim do casamento de oito anos com o ator Reynaldo Gianecchini, de 33 anos. De acordo com o assessor de Gianecchini, Marcos Brandão, a separação é recente e foi consensual. "Eles fecharam o ciclo, cada um está partindo para um lado", declarou Brandão. Marília Gabriela, conhecida como Gabi, apresenta semanalmente o programa Marília Gabriela Entrevista do GNT e protagonizou, de julho a agosto, a peça Senhora Macbeth, no Sesc Vila Mariana.