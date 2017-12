Marilena Chauí dá curso na Casa do Saber A professora de História da Filosofia e de Filosofia Política da USP, Marilena Chauí, ministra o curso "Da Técnica à Tecnologia" na Casa do Saber, a partir de 26 de setembro, sempre às terças, às 20 h. O curso, com duração de quatro semanas, custa R$ 320. Marilena Chauí na Casa do Saber. R. Mário Ferraz, 414, tel. 3707-8900. A partir de 26/09. 3.ª feira, às 20 horas. R$ 320