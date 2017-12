Marieta Severo chora no adeus a Dona Nenê

Na 2ª temporada da série Os Homens São de Marte, a discussão em torno de crise no casamento recairá sobre o par gay do enredo, formado por Luiz Salém e Gustavo Machado. Com Monica Martelli, o título está em produção pela Zola para o canal GNT.

Amanhã tem plantão extra para mais de 30 profissionais, entre atores e atletas, no mesão do Criança Esperança, atendendo a ligações de doadores. É o fechamento da campanha, com seis entradas ao vivo durante o Brasileirão e o Domingão do Faustão.A ESPN Brasil fez o gol da polêmica que marcou o jogo entre Grêmio e Santos, anteontem, quando o goleiro Aranha foi alvo de racismo praticado pela torcida gaúcha. O mérito foi dos câmeras da emissora, que perceberam os comentários preconceituosos e comunicaram a equipe de produção, registrando a cena.

Com isso, a ESPN Brasil foi o único canal de TV que conseguiu exibir ao vivo o exato momento em que alguns torcedores ofenderem o arqueiro do Santos. As imagens foram cedidas a outras emissoras, que repercutem o caso.

Acelera. Pela primeira vez, o canal History vai patrocinar um piloto de corrida. O nome dele é Marco Cozzi, brasileiro que compete na categoria Stock Light, da Stock Car, e que assumiu o terceiro lugar do campeonato na última etapa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acelera 2. A meta do History é agradar aos fãs do gênero, que são atraídos ao canal por meio de programas como Top Gear, Louco por Carros, Destemidos e Radicais e Estradas Mortais.

Cauã Reymond apresenta o Brazilian Day, festa patrocinada pela Globo em Nova York, onde imigrantes brasileiros celebram o 7 de Setembro amanhã, com transmissão direta pelo Multishow, a partir das 16h50. No palco, Carlinhos Brown, Timbalada e Ivete Sangalo.

Em cartaz em São Paulo com a peça Meu Passado me Condena, ao lado de Fábio Porchat, Miá Mello teve tempo de se consultar com a Cigana Catita, personagem de Felipe Xavier no programa Chuchu Beleza. A cena vai ao ar amanhã, às 20h, na TV Gazeta.