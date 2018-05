Marie - Um minotauro e sua Lolita

Antes dela houve Fernande Olivier por sete anos, Eva Gouel por três, e Olga Khokhlova, a primeira esposa oficial, mãe de Paul, seu primogênito, e da qual ele nunca se divorciou. Depois vieram Dora Maar, que atravessou com ele a 2.ª Guerra, Françoise Gilot, com quem ele teve Claude e Paloma, seguida por Geneviève Laporte e por último Jacqueline Rocque, a segunda a se casar com ele de papel passado, em 1961, cinco anos depois da morte de Olga. Mas para Picasso, o homem que amou e pintou todas elas, nunca houve uma mulher como Marie-Thérèse Walter.

Elevado a tema de arte histórico ao ser apontado como o que provocou o desenvolvimento do Picasso pós-cubista, aquele amor tão louco como o de um minotauro e uma Lolita provoca filas diante da Gagosian Gallery da Rua 21, em Manhattan. Nas cerca de 90 obras, entre pinturas, desenhos e esculturas em exibição até dia 25, a única modelo é a musa nórdico-grega que o artista conheceu, por acaso, perto da Galeries Lafayette, em Paris, em janeiro de 1927. Ele tinha então 45 anos e ela, 17. A relação durou em torno de dez anos, gerou uma filha, Maya, nascida em 1935 e hoje responsável por autenticar obras atribuídas ao pai. Marie-Thérese nunca se casou e se enforcou em 1977, quatro anos depois da morte dele.

A exposição Picasso and Marie-Thérèse: L"Amour Fou foi organizada por John Richardson, biógrafo do artista espanhol e responsável por duas grandes mostras anteriores sobre ele para a Gagosian, Picasso: Mosqueteros, montada em 2009 no mesmo lugar onde está a atual, e Picasso: The Mediterranean Years, exibida em Londres no ano passado. Desta vez, Richardson teve uma parceira com acesso a material privilegiado, Diana Widmaier Picasso, filha de Maya e neta do que é considerado por muitos o maior artista do século 20.

Diana, que está preparando um catálogo raisonée das esculturas do avô, obteve da mãe fotografias e cartas, até então só conhecidas pela família, que testemunham aquele "amour fou" (amor louco) celebrado na exposição e também no livro de 300 páginas lançado com ela. A expressão francesa remete ao romance de André Breton publicado em 1937, que combina erotismo e estética, impulsos iniciais dos surrealistas.

Ela é perfeita para identificar a inspiração de uma das mudanças de estilo mais radicais na carreira de Picasso. É desse período o quadro que, em maio do ano passado, registrou recorde mundial de preço para obra de arte vendida em leilão. Nu, Folhas Verdes e Busto, pintado em março de 1932 e que está em exibição na Tate Modern, em Londres, foi adquirido por um colecionador na Christie"s-NY por US$ 106,482 milhões. Em fevereiro, depois de uma disputa entre sete interessados, a Sotheby"s de Londres leiloou A Leitura, do mesmo período, pelo equivalente a US$ 40,7 milhões.

Há pouco menos de três anos, outra galeria nova-iorquina, a Acquavela, apresentou Picasso"s Marie-Thérèse, em que o destaque era a reaparição de O Sonho, quadro da mesma série produzida para a primeira retrospectiva dele em Paris, em junho de 1932. A Acquavella exibiu O Sonho (não incluído em L"Amour Fou) pela primeira vez depois de restaurado o buraco aberto na tela por uma cotovelada acidental dada por seu proprietário, Steve Winn, dono de cassinos em Las Vegas. Por causa do acidente, Winn teve de suspender a venda do quadro, que tinha acabado de fechar, por US$ 139 milhões.

Talvez o próximo recorde esteja entre as obras reunidas na Gagosian ou seja motivado por uma delas. Picasso and Marie-Thérèse: L"Amour Fou tem várias que vieram de acervos de museus como Tate Modern, de Londres, Metropolitan, Guggenheim e MoMA, de NY, também vistas na Acquavella em torno de O Sonho. A diferença é que, além de um número muito maior de Picassos, a da Gagosian tem mais trabalhos cedidos por colecionadores particulares, nunca exibidos em público e grande parte à venda pelo espólio do artista.

Criados entre 1927 e 1940, mostram Picasso experimentando vocabulários do realismo neoclássico, do automatismo surrealista ou do expressionismo. Nas cinco salas onde a exposição está montada, há diversos retratos colossais de Marie-Thérese, como Mulher Nua numa Cadeira Vermelha, do acervo da Tate e da mesma família de O Sonho e Nu, Folhas Verdes e Busto, pintados especificamente para a primeira retrospectiva de Picasso em Paris.

Mas são muito cativantes os pequenos desenhos quase realistas, gravuras e outras telas, às vezes com pouco mais de um palmo de altura, em que o minotauro transpira ternura por sua menina. Nos primeiros trabalhos ao se apaixonar por Marie-Thérèse, Picasso declarava seu amor apenas em alusões. Só as iniciais do nome dela aparecem sobre a figura do instrumento no quadro Violão em Mão Branca, que ele pintou pouco tempo depois de tê-la conhecido, em 1927.

No catálogo de L"Amour Fou, Diana diz que procurou contrabalançar a imagem da avó eternamente na horizontal com obras em que Picasso a imortalizou na vertical e em outras atividades fora da cama. Foi nessa época que ele montou seu primeiro estúdio de escultura, no Château de Boisgeloup, cerca de 70 km a noroeste de Paris, que comprou em 1930. Além de grandes peças concentradas principalmente no rosto da amante, Picasso criou uma série com não mais que 30 cm de altura, inspirada em estátuas etruscas e fundidas em bronze, nas quais o corpo de Marie-Thérèse se alonga e se afina como nas esculturas que mais tarde Alberto Giacometti começaria a criar.

Na última sala da exposição, mais uma surpresa: Marie-Thérèse aparece em movimento, nas imagens de um flip book transferidas para vídeo. Segundo Diana, o livrinho com imagens tiradas em sequência para dar a impressão de cinema ao ser folheado foi descoberto no ano passado. Fotografada pelo próprio Picasso, ela olha séria para a câmera, mostra o rosto de perfil, arruma o cabelo atrás da orelha e sorri meio sem jeito. Em poucos segundos, sua expressão muda tanto quanto Picasso mudou a vida dela e, por causa dela, a própria arte.