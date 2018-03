Marido de Winehouse perde recurso contra ação por agressão

Blake Fielder-Civil, marido da cantora britânica Amy Winehouse, perdeu nesta segunda-feira, 24, o recurso contra sua condenação de 27 meses de prisão por agredir o dono de um bar. Veja também: Obra de arte mostra escritor beat matando Amy Winehouse Amy Winehouse se nega a pagar reabilitação de marido Fielder-Civil, de 26 anos, foi condenado em julho, mas recebeu liberdade condicional no último dia 5 para que fosse internado em um centro de desintoxicação de drogas. O recurso foi rejeitado por dois juízes do Tribunal de Apelação de Londres, que o encorajaram a continuar com o tratamento após os progressos conseguidos desde que ingressou na clínica. Apenas se "estes esforços tiverem êxito, ele terá um futuro que valha a pena", declarou o juiz Christopher Pitchford. Fielder-Civil, que se declarou viciado em drogas, foi condenado por agredir em 2006 o dono de um pub londrino e oferecer a ele dinheiro em troca da retirada da acusação.