Marido de Sandra Bullock está em centro de reabilitação

O marido da atriz Sandra Bullock, Jesse James, se internou em um centro de reabilitação para procurar ajuda com seus "assuntos pessoais" depois do escândalo de suas supostas infidelidades, informou nesta quarta, 29, a revista "People".

James, diretor da empresa de motos West Coast Choppers, ingressou por vontade própria no centro no último dia 26, mas o nome do local ou sua especialidade não foram revelados.

"Jesse se registrou em um centro de tratamento para lidar com seus assuntos pessoais", assegurou seu representante em comunicado à revista.

"Ele se deu conta que este momento era crucial para se ajudar, ajudar sua família e para salvar seu casamento", acrescentou o agente, segundo o qual a decisão foi "100%" de James.

Nas últimas semanas, a imprensa falou sobre pelo menos três supostos casos extraconjugais de James, que é casado com Sandra Bullock desde 2005.