Marido de Nicole Kidman deixa tratamento para vê-la A atriz Nicole Kidman e seu marido, Keith Urban, foram vistos em público pela primeira vez desde que o astro da música country começou um tratamento contra dependência química, disse a imprensa australiana na quinta-feira. TVs e jornais mostraram Urban sorridente, usando jeans e uma camisa larga listrada de azul, de mãos dadas com a mulher durante uma sessão privada de cinema em Sydney, cidade onde vive Kidman, na noite de quarta-feira. A atriz, vencedora do Oscar, parecia tranqüila e tinha flores no cabelo. Urban levava duas garrafas de água e o casal não falou com os fotógrafos ao deixar o lugar em um luxuoso carro preto. Urban, escolhido melhor vocalista masculino de 2006 pela Associação da Música Country, internou-se em outubro na clínica Betty Ford para se tratar de alcoolismo. O cantor, nascido na Nova Zelândia, já admitiu ter problemas com o álcool e a cocaína. O casal não era visto junto em público na Austrália desde o suntuoso casamento, em junho, à beira-mar.