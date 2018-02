Marido de Amy Winehouse quer o divórcio, diz advogado

O marido da cantora britânica Amy Winehouse quer o divórcio, afirmou o advogado de Blake Fielder nesta segunda-feira. "Eu posso confimar que recebi instruções para começar os procedimentos do divórcio sob alegações de adultério por parte de Amy", disse Henri Brandman, que entrou com pedido de divórcio. Os representantes de Amy Winehouse não estavam disponíveis imediatamente para comentar o caso. Fielder e Winehouse se casaram em Miami, em maio de 2007, mas desde então Winehouse foi internada em uma clínica de reabilitação por dependência de drogas e Fielder passou um tempo na prisão após ser acusado de agressão em um bar em 2006. Winehouse, 25 anos, venceu cinco prêmios do Grammy em 2008. (Reportagem de Mike Collett-White)