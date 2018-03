Marido de Amy Winehouse ficará mais 4 meses e meio na cadeia O marido da cantora britânica Amy Winehouse deve ficar mais quatro meses e meio na cadeia, pois ele se declarou culpado da agressão ao dono de um pub em 2006 e, então, tentou acobertar o crime. Winehouse, 24 anos, e Blake Fielder-Civil, 26, se casaram em Miami, em maio do ano passado. Nos meses seguintes, eles foram seguidos pelos paparazzi e eram aparições frequentes nos tablóides britânicos. Fielder-Civil, ex-assistente de videoclipes, passou boa parte de seu primeiro ano de casado atrás das grades, tendo ficado na cadeia nove meses antes de seu julgamento. Ele compareceu diante do juiz na Corte de Snaresbrook Crown, no leste de Londres, para ouvir a sentença junto a outros réus. Mas sua mulher não apareceu. Vários dos co-réus de Fielder-Civil também se declararam culpados de acusações referentes ao crime. O dono do pub, James King, também foi julgado por impedir o curso da justiça. Ele foi considerado inocente no mês passado. Winehouse, ganhadora do Grammy, luta contra o vício de drogas e deu entrada em uma clínica de reabilitação em janeiro. Ela fez várias referências ao marido e ao caso durante apresentações recentes. (Reportagem de Mike Collett-White)