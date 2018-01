Marido da rainha enviava cartas 'cruéis' a Diana, diz confidente

O marido da rainha britânica Elizabeth, acusado de estar por trás de uma conspiração para assassinar Diana, enviava cartas "cruéis" e "depreciativas" à princesa, disse na quinta-feira uma confidente de Diana no inquérito que apura as causas da morte dela. Segundo a confidente, Simone Simmons, Diana também recebeu ameaças ligadas a sua campanha contra as minas terrestres e previu que seria morta pelos serviços de segurança britânicos. "Ela tinha muito medo de que alguém a eliminasse," disse a terapeuta, que conheceu a princesa em 1993. Simmons disse no inquérito que Diana a procurava até cinco vezes por semana e que uma vez passou dez horas ao telefone com ela. O inquérito oficial visa descobrir se existe alguma circunstância sinistra cercando as mortes de Diana e seu namorado Dodi al Fayed em Paris, em 1997, num acidente automobilístico. O pai de Dodi, Mohamed al Fayed, alega que o casal foi assassinado por espiões britânicos a mando do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth e ex-sogro de Diana. Simmons, que disse ser especializada em "cura energética" usando suas mãos para "corrigir desequilíbrios no campo energético" de seus pacientes, disse à corte que Diana lhe mostrou duas cartas "desagradáveis" recebidas de Philip. Em audiências anteriores foram exibidas cartas datadas de 1992 de Philip a Diana que sugerem uma relação calorosa entre eles, tanto que a princesa o chama de "querido pai." Mas, segundo a terapeuta, as duas cartas datadas de 1994 e 1995 tinham um tom muito diferente. Simmons disse que as cartas eram "extremamente depreciativas", mas que não continham ameaças e que a família real não pensaria em fazer mal a Diana. Ela afirmou, porém, que Diana foi ameaçada em função de sua defesa da proibição das minas terrestres e que dera a ela (Simmons) uma carta dizendo: "Se alguma coisa acontecer comigo, é o MI5/6 (os serviços de segurança) que o terá feito." Mas afirmou que a carta não está mais em sua posse, pois a queimou juntamente com um dossiê sobre minas terrestres que Diana lhe teria dado. "Eu achei que, se eles puderam eliminar Diana, poderiam eliminar qualquer pessoa, e eu dou valor a minha vida", explicou. Na quarta-feira, Ken Wharfe, o policial encarregado da proteção de Diana entre 1987 e 1993, disse acreditar que os telefonemas de Diana eram monitorados pelos serviços de inteligência britânicos. Wharfe disse acreditar que uma conversa íntima que a princesa teve com James Gilbey em 1989 foi gravada por espiões na estação de escuta GCHQ, do governo britânico.