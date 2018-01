Marido da rainha Elizabeth é hospitalizado com infecção O marido da rainha Elizabeth, príncipe Philip, de 86 anos, foi hospitalizado com uma infecção no peito, informou o palácio de Buckingham nesta sexta-feira. A porta-voz do palácio disse: "O duque de Edimburgo foi admitido no hospital Rei Edward 7o (no centro de Londres) para avaliação e tratamento de uma infecção no peito". Philip foi internado na tarde de quinta-feira. Não foi divulgado até quando o príncipe ficará no hospital, informou a porta-voz. A porta-voz disse ainda que não estava decidido se os membros da família real iriam visitá-lo. Todos os compromissos oficiais de Philip na semana foram cancelados. (Por Paul Majendie e Avril Ormsby)