Mariana Ximenes volta ao teatro e se torna produtora

O sorriso mantém a doçura de uma menina e a pele continua alvíssima, mas o olhar já perdeu aquela carga de maldade que a tornou conhecida como uma das principais vilãs da TV brasileira - depois de se despedir de Clara, sua maléfica personagem na novela Passione, a atriz Mariana Ximenes buscou um retiro: desde abril, ela passa por um período sabático em Londres, onde aprimora seu inglês e vive os sabores do anonimato. "Ninguém me reconhece nas ruas e levo uma rotina tranquila, cuidando da casa", afirma. Engana-se, porém, quem acredita que sua principal tarefa é levar o lixo para fora - graças às facilidades de comunicação, Mariana mantém-se ativa em sua nova função, a de produtora.

Em julho, por exemplo, ela estreia no Teatro Augusta a peça Os Altruístas, escrita por Nick Silver (o mesmo de"Pterodáctilos", ainda em cartaz). A direção será de um novato na função, o ator Guilherme Weber, e Mariana, além de produzir, também pretende atuar, marcando sua volta ao teatro (a última vez foi em 2000, com A Rosa Tatuada). Quando não está tratando desse trabalho, ela continua na batalha para levantar fundos para o filme Um Homem Só, que pretende produzir em 2012. "É uma tarefa muito árdua. Não basta ser conhecida, é preciso muita luta para garantir todo o dinheiro necessário."

Aos 30 anos, comemorados em Londres, Mariana ambiciona uma rara independência artística. "Eu me espelho no Selton Mello e no Wagner Moura, que conseguem viabilizar seus desejos", diz ela, que se associou aos diretores Bruno Safadi, Ricardo Pretti e Felipe Bragança e também a atriz Leandra Leal para a criação de uma espécie de ousada cooperativa que pretende, a partir de agosto, realizar três longas. "Cada um ajuda na produção do outro; será fantástico", entusiasma-se ela, curiosamente repetindo a experiência retratada no documentário Belair (de Safadi e Noa Bressane) sobre a produtora criada por Júlio Bressane e Rogério Sganzerla que, em apenas quatro meses de 1970, realizou sete filmes perturbantes.

Esse é o caminho que Mariana pretende seguir agora, o da desconstrução, da iconoclastia. A peça Os Altruístas é um exemplo. "Trata-se de um humor provocativo, desconcertante, underground", comenta. "Um universo que o Guilherme conhece bem e que tem no Teatro Augusta seu espaço ideal: ao chegar naquela região, uma das mais frenéticas de São Paulo, o espectador já vai entrar no clima do espetáculo."

Também é o caso do filme Um Homem Só, escrito por Claudia Jouvin, filha de Claudio Paiva, com quem compartilha a redação do seriado A Grande Família. "É um texto sarcástico e com uma estética inspirada nos quadrinhos", conta Mariana, que chegou a pedir dispensa da gravação de Passione para participar de reuniões de produção. Orçado em R$ 4 milhões, o filme conseguiu R$ 886 mil pelo Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O longa é uma comédia romântica sobre o medo da perda e terá como principal locação um cemitério para cachorros.