Mariana Kotscho prepara programa sobre maternidade Fora da Globo há um ano, idade de seu filho caçula, André, Mariana Kotscho tem trabalhado no piloto de um programa voltado justamente para mães. A idéia vem sendo negociada com dois canais: um pago, outro aberto. Atenta ao fato de que toda mãe que encontra outra mãe logo engata uma prosa sobre filhos, a jornalista concluiu que um programa sobre o assunto teria grande potencial e reparou que não há nada similar na TV nacional. ?O objetivo é fazer um programa para falar sobre filhos de diferentes idades, o que interessa não só a mães, mas também a avós e tios. Vamos entrevistar especialistas, abordar comportamento, saúde e educação?, fala Mariana, mãe de três filhos. ?A idéia é promover uma troca de experiências entre mães?. Semanal, o novo produto terá apresentação de Mariana e de Roberta Manreza. Rosangela Santos, outra jornalista que deixou a Globo em busca de uma rotina mais favorável às tarefas maternas, será repórter no programa. A produção técnica é da produtora Rentalcam, de Vando Mantovani - que, avisa Mariana, nada tem a ver com seu cunhado, o roteirista Bráulio Mantovani. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.