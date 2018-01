Mariana Ferrão estreia como âncora do carnaval de SP

Habituada a despertar às 5h20 para entrar no estudo do programa sobre saúde, ela anda tentado mudar o fuso horário pessoal para passar a madrugada explicando as alegorias dos carros que passarão pelo Anhembi. "Liguei para um médico do Instituto do Sono, que sempre vai ao Bem-Estar. Ele vai fazer um plano para mim", contou à reportagem.

A loira ganhou folga do matinal para se dedicar à cobertura da folia. Além de conversar com os carnavalescos nos barracões das escolas, Mariana tem visto filmes e lido os livros que inspiraram os enredos deste ano, cujas letras ela anda estudando para não deixar faltar nenhum detalhe. "Todas as manhãs, eu passo a limpo as informações que anotei no dia anterior."

Apesar de ser caloura na bancada do samba, a apresentadora já esteve como repórter no sambódromo paulistano nos quatro últimos anos e também ancorou a transmissão da festa de Salvador, quando era contratada da Band. "Achava que não seria bom, mas gosto da bagunça da folia. Nunca achei um sacrifício trabalhar no carnaval", confessa a jornalista, que afirma ter samba no pé. "Nunca desfilei, mas tenho vontade."

Ao lado de Marina e Cléber Machado, estarão no estúdio o comentarista Chico Pinheiro, veterano da folia. Entre os convidados da transmissão paulistana este ano estão o ator Aílton Graça e as cantoras Negra Li e Paula Lima. Além das 34 câmeras espalhadas pelo Anhembi, haverá dez microfones instalados nas arquibancadas. O áudio entre os ritmistas será captado em cinco canais para que os instrumentos das diferentes alas possam ser escutados separadamente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A apresentadora explica que, por enquanto, não deve deixar o comando do "Bem-Estar", ao lado de Fernando Rocha. O programa, que completa dois anos no ar, terá novidades. "Temos um projeto para o aniversário. A música de abertura ganhará uma letra e teremos séries de reportagens semanais. Ainda tenho muita coisa para fazer lá." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.