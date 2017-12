Mariana Aydar se apresenta hoje no Bourbon Street-SP Do forró ao samba, com um dedinho na MPB, Mariana Aydar, 27 anos, se lançou no mercado em 2006, com o disco Kavita 1. Chamou atenção da crítica e de nomes como Caetano Veloso, com um CD que resgatou Leci Brandão (Zé do Caroço), deu roupa nova à canção Deixa o Verão, de Marcelo Camelo, e mergulhou em sambas como Minha Missão, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. São com as músicas do disco de estréia que Mariana Aydar se apresenta hoje no Bourbon Street, no projeto ?Terça por Elas?, que reserva o palco para as mulheres soltarem a voz. Por ali, neste ano, já passaram Marina de la Riva e Ana Cañas. Este será o primeiro show de Mariana em São Paulo este ano. ?Estou voltando com a corda toda?, garante. A ?operária? passou as férias, se assim podemos chamar, trabalhando muito no Nordeste, com shows em Aracaju, Trancoso e no Pelourinho, em Salvador, que contou com a presença de Caetano Veloso na platéia. ?Pesou ele estar ali. Mas foi uma honra.? Mariana Aydar, além do seu repertório, interpreta 1, 2, 3, da francesa Camille. A apresentação de hoje terá também a participação de Ana Cañas. ?A Ana é uma cantora com a qual eu sinto uma afinidade muito grande, pela sinceridade.? Mas Mariana dá sinais de que não quer deixar para trás seu passado na banda de forró Caruá, onde começou em casas como o Canto da Ema, em Pinheiros. Além do show no Bourbon, em março ela estará toda quarta-feira, a partir do dia 5, no Tom Jazz, ao lado de Duani com o projeto Forró Dá Samba, em temporada até dia 26. Juntos, Mariana e Duani passeiam por antigas composições de Jackson do Pandeiro a sambas do grupo Fundo de Quintal. E nada de mesas: o Tom Jazz vai virar uma grande pista para se dançar à vontade. As informações são do Jornal da Tarde Mariana Aydar. Hoje, às 22h30. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema, em São Paulo. Tel. (011) 5095-6100. R$ 30. Forró Dá Samba, com Duani. Tom Jazz. Av. Angélica, 2.331. Tel. (011) 3255-3635.