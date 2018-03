Mariana Aydar lança 2º álbum com 13 canções inéditas

A cantora explica que neste CD quis falar sobre um tema específico: a relação das pessoas com o mundo. E, para isso, pediu aos seus amigos compositores que fizessem canções seguindo esta linha. "As canções retratam bem o que eu estava querendo dizer com o álbum. Não queria falar de sofrimento, queria falar das condições das pessoas no planeta e mostrar o quanto o homem moderno está preso, como um pássaro na gaiola ou um peixe no aquário."

Entre os amigos compositores, destacam-se Duani (namorado e coprodutor do disco), Nuno Ramos, Carlos Rennó, Pedro Luis, Roberta Sá e Romulo Froés. Mariana também assina a composição das canções Palavras Não Falam, Aqui em Casa e Tudo Que Eu Trago no Bolso. Além de Duani, Kassin também assina a produção.

Filha da produtora Bia Aydar (de Lulu Santos e Luiz Gonzaga), Mariana também fala sobre um preconceito velado por ser filha de quem é. "Muita gente nem tem ideia de quem é a minha mãe, mas eles gostam de me encher. Todo preconceito é feio, ainda mais quando é velado. Também falo sobre isso no disco", desabafa. De todas as canções, ela destaca Pras Bandas de Lá, composta por Duani. "É uma música quase autobiográfica, que fala muito de um sentimento que eu tenho de largar tudo pra lá e procurar um lugar tranquilo." As informações são do Jornal da Tarde.