Mariana Aydar e Duani fazem 'forró com samba' em SP

"A gente queria matar saudade", diz a revelação Mariana Aydar. Ao lado de seu parceiro - e namorado - Duani, a cantora faz nesta quarta-feira, 7, no Tom Jazz, em São Paulo, a primeira de duas apresentações com um novo show. Intitulado "Forró Dá Samba", Mariana e Duani revivem seus tempos forrozeiros. Sim, a cantora, que despontou com samba em seu álbum de estréia Kavita 1, já foi de uma banda de forró. "Passei minha adolescência cantando e dançando forró", recorda Mariana. Já o músico Duani tocou alguns anos no grupo Forróçacana. Juntos, eles propõem agora uma mistura dos dois estilos e prometem sintonia. Segundo Mariana, o repertório não prioriza os antigos (apesar de também tê-los) e traz à tona canções da cena contemporânea e lado B dos dois gêneros. Estão lá sambas e forrós de Tinga, Jackson do Pandeiro, Fundo de Quintal, Los Hermanos, entre outros, além de composições próprias da dupla. "Demos uma pincelada em tudo", conta a cantora. A idéia inicial prevê apenas as duas apresentações no mês - esta quarta e dia 14 -, mas nada impede que a temporada se estenda, inclusive para outros lugares. "Queria que fosse, de repente, uma temporada quinzenal. Também seria bem legal rodar pelo Brasil com este show. Tem muita gente que sente falta do Duani no forró", comenta Mariana. Ela enfatiza, no entanto, que refutam rótulos. "Não queremos ser rotulados, a gente quer apenas matar essa saudade". Mesmo sendo parte de um projeto despojado, a cantora frisa que o roteiro foi bem pensado, para não sair "qualquer coisa". "Não queremos fazer qualquer coisa, então vamos fazer direito", diz. Atenta ao repertório, Mariana conta que a idéia é colocar todo mundo pra dançar. As mesas do Tom Jazz darão lugar a pista, para que as pessoas tenham espaço para sambar e forrozear. "Vamos colocar todo mundo pra dançar", avisa a cantora. No palco, Duani e Mariana Aydar são acompanhados de um violão 7 cordas, sanfona e percussão. Para completar a "balada", o DJ Barra reservou uma seleção de música contemporânea e, claro, samba e forró. "Forró Dá Samba" com Mariana Aydar e Duani. Tom Jazz, Av. Angélica, 2.331, São Paulo. Tel (11) 3255-3635. Esta quarta-feira, 7, e dia 14/11, às 22h. R$ 20,00.