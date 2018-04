Mariah Carey vai participar de memorial a Michael Jackson

Os cantores Mariah Carey, Stevie Wonder, Usher e Lionel Richie e o fundador da gravadora Motown Records, Berry Gordy, estarão entre os participantes na cerimônia em memória de Michael Jackson que terá lugar na terça-feira, disse o representante da família.

Na primeira divulgação oficial de informações sobre a cerimônia memorial pública que terá lugar no Staples Center, no centro de Los Angeles, a família de Jackson disse que o líder em defesa dos direitos civis Al Sharpton, Martin Luther King 3 e os astros do basquete Magic Johnson e Kobe Bryant também estarão entre os participantes.

O comunicado da família disse que a lista de participantes é provisória, sujeita a mudanças, e que não serão divulgadas mais informações sobre o programa. Não está claro se os cantores, como Carey e Wonder, vão se apresentar no evento, que está previsto para durar duas horas.

Os advogados da ex-mulher de Jackson, Debbie Rowe, anunciaram que ela decidiu não comparecer à cerimônia de despedida porque "sua presença seria um fator desnecessário que desviaria a atenção". Rowe ainda não decidiu se vai contestar a família, reivindicando a guarda dos três filhos de Michael Jackson.

A atriz Elizabeth Taylor, uma das amigas mais íntimas de Jackson, tampouco vai comparecer. Em mensagem de Twitter enviada na segunda, Taylor disse que foi convidada a falar, mas que "não posso fazer parte da agitação pública. E não posso garantir que eu estaria em condições de dizer uma palavra coerente que fosse. Simplesmente não acredito que Michael quereria que eu compartilhasse minha dor com milhões de outras pessoas".

Cerca de 1,6 milhão de pessoas se cadastraram para estar entre as 8.750 que receberam dois ingressos gratuitos para o evento. Os fãs sorteados fizeram fila na segunda-feira para receber seus ingressos, embora alguns tenham tentado leiloar seus vales em sites como eBay e Craigslist.

Os dois sites rapidamente removeram as ofertas de suas listas. Os vales teriam sido oferecidos por preços de até 10 mil dólares.

O corpo do cantor de "Thriller", que morreu em 25 de junho de parada cardíaca aos 50 anos, deve ser sepultado numa cerimônia restrita à família, em Los Angeles, na manhã da terça-feira, antes da cerimônia pública de despedida.