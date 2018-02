Mariah Carey lança 2º disco natalino

A cantora Mariah Carey anunciou ontem o lançamento para o dia 2 de novembro do álbum Merry Christmas II You. Esse será o segundo disco de temática natalina gravado pela artista norte- americana, que se apresentou recentemente no Brasil, em Barretos. O anterior, Merry Christmas, obteve a marca de 12 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O novo CD terá quatro temas inéditos compostos pela própria cantora.