Maria Ribeiro traz a SP longa sobre Domingos Oliveira

Virou atriz - do próprio Domingos, no teatro e no cinema. De novelas (grava uma, atualmente, na Record). Munida de uma câmera - uma mini-DV -, ela seguiu o diretor desde 2002. Gravava entrevistas com ele. Domingos lhe perguntava o que pretendia fazer com o material. Ela respondia que um curta. Em 2005, ele próprio sugeriu que o curta virasse longa. E mais - Maria começou a perceber que Domingos queria esse filme. A Videofilmes entrou na jogada, Maria editou o vasto material (com Jordana Berg) e, na quinta-feira à noite, Domingos abriu o festival É Tudo Verdade no Rio. A sessão, em presença do diretor, reuniu vários amigos. O documentário desembarca hoje em São Paulo. Será exibido no Cinesesc. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Festival É Tudo Verdade - Cinesesc: R. Augusta, 2.075, Cerqueira César. Tel. (011) 3087-0500. 15 h, Sobreviventes, de M. Chnaiderman e R. Pinheiro; 17 h, Ôri, Raquel Gerber; 19 h, Domingos, Maria Ribeiro; 21 h, Cidadão Boilesen, de C. Litewski.