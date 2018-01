Maria João Pires toca Schubert em novo CD Na imensa literatura para piano solo, há algumas obras que ganham contornos quase míticos - seja pela qualidade intrínseca da escrita, seja pelas possibilidades que oferecem aos intérpretes, características que, claro, estão em constante diálogo. A Sonata D. 960 de Schubert é uma dessas peças. Obra de 1828, ela traz a marca do final da vida do compositor: uma outra relação entre a parte e o todo, alternando movimentos mais longos outros bastante curtos, desafiando a nossa compreensão do fluxo de desenvolvimento musical.