Maria Gadú será curadora da Virada Cultural 2016

Maria Gadú será uma das responsáveis pela curadoria musical da Virada Cultural 2016, que será realizada nos dias 21 e 22 de maio na capital paulista. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pela Prefeitura de São Paulo. É a quarta vez que um grupo planeja as atrações do evento. São 15 representantes das variadas áreas da cultura contempladas pela Virada.

O cantor Felipe Cordeiro, o chef Alex Atala, Martinho Lutero, maestro do Coral Paulistano Mário de Andrade, e Hugo Possolo Thomas, um dos fundadores do grupo teatral Parlapatões, também ajudarão a definir a programação do evento.

Entre as atribuições da curadoria está a análise das Mais de 16 mil propostas de projetos enviadas pela internet por meio de um formulário aberto entre os dias 5 de fevereiro e 2 de março. Ainda não há informações sobre o orçamento deste ano. Em 2015, o valor foi de R$ 14 milhões.

Veja a lista completa da curadoria colegiada:

Alex Atala - chef e proprietário do restaurante D.O.M.

Ana Luiza Noblat de Aguiar - curadora de música do programa Circuito Municipal de Cultura da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo

Anastácia - cantora e compositora, parceira musical do cantor Dominguinhos

Felipe Cordeiro - músico paraense que ganhou destaque com sua música "Problema Seu"

Fernando Dourado - curador de dança do programa Circuito Municipal de Cultura da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo

Gabriela Fontana - coordenadora de programação do Circuito Municipal de Cultura

Gil Marçal - produtor cultural com experiência em programas e eventos relacionados à cultura popular

Hugo Possolo - é palhaço, ator, autor, diretor e um dos fundadores do grupo Parlapatões

José Mauro Gnaspini - foi supervisor de programação da Secretaria Municipal de Cultura de 2005 a 2012 e diretor das edições da Virada Cultural no mesmo período

Júlio César Alves - curador de teatro do programa Circuito Municipal de Cultura da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo

Karen Cunha - diretora de eventos da Secretaria Municipal de Cultura

Martinho Lutero - maestro do Coral Paulistano Mário de Andrade

Maria Gadu - cantora e compositora brasileira, indicada duas vezes ao Grammy Latino

Moisés da Rocha - radialista e difusor do samba

Pedro Granato - cantor, ator e diretor teatral