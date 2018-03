Maria Gadú lança amanhã primeiro CD em São Paulo

A beleza das letras e a qualidade das músicas da paulistana despertaram o interesse em mestres da MPB, como Milton Nascimento e Caetano Veloso, que já aplaudiram seu show. Sobre o ?apadrinhamento? estrelado, Maria conta que bate-papos com Milton viraram frequentes. ?Ele é muito gente boa.? E Caetano? ?Fui algumas vezes à casa dele. É divertido e me ensinou muitas coisas.?

A ascensão meteórica de Maria teve início em janeiro deste ano, quando ela foi passar férias no Rio de Janeiro com a amiga e também cantora Tânia Mara, esposa do dramaturgo Jaime Monjardim. ?Na época, ele estava filmando a minissérie Maysa, da Globo, e me convidou para fazer uma ponta. Aceitei e, depois, realizei um pocket show na festa de lançamento da minissérie. O pessoal da Som Livre estava lá e gostou de mim.? As informações são do Jornal da Tarde.

Show de lançamento do disco de Maria Gadú. Amanhã, às 22 horas. Tom Jazz: Av. Angélica, 2331, Higienópolis. Tel. (011) 3255-0084 ou 3255-3635. Couvert: R$ 30. 18 anos.