Maria Fernanda Cândido volta às novelas A atriz estará no elenco da próxima trama das 9 da Globo, de Gilberto Braga, mas o papel ainda não foi revelado. Maria Fernanda está afastada das novelas desde "Como Uma Onda", em 2004. Em 2005, se dedicou a fazer filmes, como "Sal de Prata", de Carlos Gerbase. No longa, que mostra um grupo de jovens produtores que debatem as transformações na indústria do cinema, Maria Fernanda interpreta Cátia, uma mulher de negócios problemática que passa por uma tragédia. A atriz ficou nacionalmente famosa depois das novelas "Terra Nostra" e "Esperança".