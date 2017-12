Será lançado nesta terça-feira, 19, o livro ABD Trinta Anos - Mais Que um Entidade, um Estado de Espírito, organizado pela jornalista Maria do Rosário Caetano, no CineSesc. O lançamento terá a exibição dos curtas Claustro, Lourdes - Um Conto Gótico de Terror, Quero Ser Jack White e O Caderno Rosa de Lori Lamby, além de um debate com a participação de João Batista de Andrade, Zita Carvalhosa, Francisco César Filho, Hermes Leal e Maria do Rosário Caetano, sob mediação de Romeu di Sessa. A entrada é franca e as senhas serão distribuídas com uma hora de antecedência. Maria do Rosário Caetano lança livro no CineSesc. Rua Augusta, 2.075, tel. 3082-0213. Terça-feira, às 21h30