'Maria do Caritó' lidera indicações a prêmio de teatro

A comédia Maria do Caritó, estrelada por Lília Cabral, foi a recordista de indicações do Prêmio Shell de teatro, edição do Rio. O espetáculo concorre em seis categorias: Lília Cabral (atriz), Newton Moreno (autor), João Fonseca (direção), Nello Marrese (cenário), J. C. Serroni (figurino) e Alexandre Elias (música).

A peça Tomo suas mãos nas minhas é a segunda com mais indicações: quatro, concorrendo às categorias ator (Roberto Bomtempo), atriz (Miriam Freeland), cenário (Fernando Mello da Costa e Rostand Albuquerque) e iluminação (Maneco Quinderé).

Mariana Lima, por seu trabalho em Pterodátilos também concorre entre as atrizes, assim como Marco Nanini entre os atores.

O musical Hair aparece na disputa com Marcelo Pies (figurino) e Paulo César Medeiros (iluminação). A atriz homenageada deste ano será Nathalia Timberg.

Os vencedores de cada categoria recebem uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni e uma premiação individual de R$ 8 mil. Os indicados de São Paulo serão anunciados na próxima semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.